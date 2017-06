Feuerwehr Wietmarschen verhindert Brand in Fischimbiss

Aufmerksamen Mitarbeitern ist zu verdanken, dass ein entstehender Brand in einem Fischimbiss an der Lingener Straße in Wietmarschen am Freitagabend gerade noch rechtzeitig entdeckt wurde. Die Feuerwehr rückte an und konnte Schlimmeres verhindern.