Feuerwehr vermutet Brandstiftung im „Lohner Sand“

Lohne Die Feuerwehr Lohne vermutet, dass am Mittwoch zwei Brände absichtlich im Naherholungsgebiet „Lohner Sand“ gelegt wurden. Gleich zwei Mal wurde die Feuerwehr in das Gebiet gerufen. Zunächst hatte gegen 15.30 Uhr in einer Schutzhütte gebrannt. Die Feuerwehr aus Lingen konnte diesen Brand schnell löschen. Bereits am Abend wurden die Feuerwehrleute jedoch wieder in das Naherholungsgebiet gerufen. „Vor Ort fanden wir einen Kleinbrand in einem unserer Übungshäuser vor“, berichtet die Feuerwehr. Auch dieses Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Doch die Feuerwehr hat einen Verdacht: „Aufgrund der Wetterlage ist bei den Bränden eine Selbstentzündung nahezu ausgeschlossen. Wahrscheinlich ist in beiden Fällen von Brandstiftung als Brandursache auszugehen. Wer am Mittwoch, 1. Juli 2020 gegen 15.30 an der Schafsortieranlage und gegen 21 Uhr an den Brandhäusern verdächtige Personen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Nordhorn unter 05921 3090.“

Außerdem machen die Einsatzkräfte darauf aufmerksam, dass „das Betreten der Brandhäuser nicht nur untersagt, sondern durch den dort betriebenen Vandalismus auch gefährlich ist. Zuwiderhandlungen werden der Polizei ebenfalls gemeldet.“