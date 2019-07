Empfehlung - Feuerwehr nach Flächenbrand in Lohne: Trinkwasser sparen!

Lohne Hitze und Trockenheit führen zurzeit immer wieder zu Flächenbränden in der Grafschaft. So auch in Lohne. Dort wurde die Feuerwehr am Freitagabend gegen 21.30 Uhr ins Naherholungsgebiet Lohner Sand gerufen. Auf rund 100 Meter Breite stand das Waldgebiet in Flammen, insgesamt brannten rund 1000 Quadratmeter Fläche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/feuerwehr-nach-flaechenbrand-in-lohne-trinkwasser-sparen-309969.html