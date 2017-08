Empfehlung - Feuerwehr muss erneut Strohbrand in Lohne löschen

Lohne. Ein Haufen Stroh hat sich am Mittwoch an der Hollandstraße in Lohne vermutlich selbst entzündet. An der gleichen Stelle ist in der Nacht zu Montag eine Scheune mit 115 Strohballen abgebrannt; die Polizei geht dabei von Brandstiftung aus. Gegen 14.30 Uhr gab es am Mittwoch erneuten Feueralarm wegen brennender Strohballen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/feuerwehr-muss-erneut-strohbrand-in-lohne-loeschen-203127.html