Feuerwehr löscht brennenden Container in Lohne

Lohne Die freiwillige Feuerwehr Lohne ist am Mittwoch um kurz nach 12 Uhr in die Dieselstraße gerufen worden. Nur unweit des Feuerwehrhauses stand in einem Gewerbegebiet der Inhalt eines großen Müllcontainers in Brand. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen. Durch das schnelle Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude und ein abgestelltes Fahrzeug ausdehnten. Nach kurzer Zeit war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist noch unklar.