Feuerwehr löscht brennende Strohballen in Lohne

jo Lohne. Die Ortsfeuerwehr Lohne ist am Donnerstagabend zu einem Brand an die Hollandstraße gerufen worden. Auf einem abgeernteten Feld standen 95 Strohballen in Flammen, diese schossen meterhoch in den Himmel. Die Strohballen waren freistehend auf dem Feld gelagert, da die Scheune bereits Anfang August vergangenen Jahres abgebrannt war, wenige Tage später hatten damals erneut Strohballen an der Stelle gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie ließen die Strohballen kontrolliert abbrennen und schützten Büsche und Bäume in der Umgebung vor einem Übergreifen der Flammen. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/feuerwehr-loescht-brennende-strohballen-in-lohne-220598.html