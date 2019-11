Empfehlung - Feuerkörbe und Lichtzauber beim Moonlight-Shopping

Wietmarschen Wieder loderten vor den teilnehmenden Läden in Wietmarschen die Flammen in den Feuerkörben und im Innern zog der Duft von Glühwein, Punsch oder Kuchen mit Zimt und Sternen in die kalten Nasen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/feuerkoerbe-und-lichtzauber-beim-moonlight-shopping--329891.html