Fahrzeug überschlägt sich auf der Autobahn 31 bei Lohne

Auf der Autobahn 31 in Höhe Lohne hat sich am Sonnabend ein Auto überschlagen. Der Fahrer war gegen 12.20 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs. Sein Wagen prallte zunächst in die Mittelleitplanke, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Graben.