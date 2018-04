Mit Weihwasser segnet Pastor Paul Berbers (rechts) die Fahrräder der Radsportgruppen aus Wietmarschen und Lohne. Am Dienstagmorgen machten die Fahrradfreunde an der katholischen St.-Antonius-Abt-Kirche in Lohne Station, um für ihre Radtouren um göttlichen Beistand zu bitten. Foto: Hamel