Erstmals Baumesse und Jobbörse in Lohne geplant

Erstmals wird es in der Gemeinde Wietmarschen eine Baumesse geben. Diese soll am Sonnabend, 19. Januar, und Sonntag, 20. Januar, in der Mehrzweckhalle an der Jahnstraße im Ortsteil Lohne stattfinden.