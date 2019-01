Erste Bäume für geplanten Kita-Bau in Lohne fallen

Die ersten Bäume auf dem Grundstück der geplanten Kita an der Heinrichstraße in Lohne sind am Donnerstag gefallen. Die Gemeinde hält an ihrer Planung für den Bau fest, die Proteste der Anwohner hatten keinen Erfolg – bisher jedenfalls.