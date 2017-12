Einbrecher von Zeuge gestört?

gn Lohne. Bereits am vergangenen Samstag hat ein aufmerksamer Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt, das im Industriegebiet an der Autobahn 31 in Lohne umherfuhr und in der Nähe eines großen Caravanhandels hielt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sprach der Zeuge den Fahrer an, daraufhin fuhr dieser mit quietschenden Reifen über die Bundesstraße in Richtung Lingen davon.

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Opel Corsa. Vorne war kein Kennzeichen vorhanden. Hinten war ein Kennzeichen angebracht, das zuvor gestohlen wurde. In dem Fahrzeug saßen vermutlich zwei Personen. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten beabsichtigten, in eine der nahegelegenen Firmen einzubrechen.

Die Polizei in Lingen bittet daher Zeugen, die das Fahrzeug ebenfalls gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei zu melden.

Mitte Juni gab es in dem Industriegebiet einen Einbruch, bei dem sich eine mutmaßliche irische Diebesbande eine Verfolgungsjagd durch die Grafschaft und die Niederlande mit der Polizei geliefert hat (die GN berichteten mehrfach).