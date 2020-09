DRK Wietmarschen freut sich über 151 Blutspender

Wietmarschen Kürzlich führte der Ortsverein Wietmarschen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Sünte-Marien-Schule Wietmarschen eine Blutspendeaktion durch, an der sich 151 Blutspender, darunter elf Erstspender, beteiligt haben.

Der DRK-Ortsverein Wietmarschen bedankte sich in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Wietmarschen bei allen Blutspendern mit einem Einkaufsgutschein. Eine besondere Ehrung erfuhren Matthias Lühn und Günther Klewing, die für ihre jeweils 100. Blutspende einen Präsentkorb erhielten. „Der DRK-Ortsverein Wietmarschen freut sich, dass auch in der Coronazeit so viele Bürger die Aktion unterstützt haben“, heißt es von den Organisatoren.