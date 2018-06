Empfehlung - Drei Autos kollidieren in Wietmarschen

Wietmarschen Am Freitagabend gegen 18 Uhr sind auf der Lingener Straße in Wietmarschen in Höhe des K+K-Marktes drei Autos kollidiert. Dabei lief Kühlflüssigkeit aus. Verletzt wurde keine der beteiligten Personen. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Unfallhergang ist noch unklar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/drei-autos-kollidieren-in-wietmarschen-239682.html