Empfehlung - Die Rückkehr der rastlosen Raupe

Lohne Die stark behaarten Raupen des Eichenprozessionsspinners breiten sich immer weiter aus. Jahr für Jahr nimmt die Zahl der Nester, die sich an Eichenstämmen finden, zu. Das ist nicht nur in der Gemeinde Wietmarschen so, sondern in allen Grafschafter Kommunen. Im Rathaus von Lohne hat man nun aber einmal Bilanz gezogen. Die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr hat Bauamtsleiter Jörg Peters am Donnerstagabend während einer Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vorgestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/die-rueckkehr-der-rastlosen-raupe-284399.html