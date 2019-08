Empfehlung - Die Hundestation der Jäger sorgt für besondere Begeisterung

Lohne Am letzten Feriensamstag bereits früh um neun versammelten sich rund 35 Kinder auf dem Lohner Esch zur alljährlichen Ferienpassaktion des Hegerings XI. Nach der Begrüßung durch die Jagdhornbläser ging es für die Kinder in Gruppen in den Wald.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/die-hundestation-der-jaeger-sorgt-fuer-besondere-begeisterung-313320.html