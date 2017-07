Empfehlung - Demnächst stehen Wohnmobile vor der Wallfahrtskirche

gnWietmarschen. Nachdem bereits der Marktplatz in Wietmarschen in den vergangenen Jahren umgestaltet wurde, ist nun der Parkplatz vor der Wallfahrtskirche an der Reihe. Neben den Parkplätzen für Autos wird es dort in Zukunft auch Parkmöglichkeiten für Busse geben. Campingfreunde sollen ebenso auf ihre Kosten kommen: Es werden Stellplätze für bis zu vier Wohnmobile entstehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/demnaechst-stehen-wohnmobile-vor-der-wallfahrtskirche-201771.html