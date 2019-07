Empfehlung - Dart-Weltmeister Max Hopp spielt in Wietmarschen

Wietmarschen Der Geschäftsführer des SV Wiemarschen (SVW) Hans Niehoff und sein Team konnten nach den langen Vorbereitungen auf eine gelungene Sportwoche zurückblicken. Auftakt war am Freitag der vergangenen Woche im Sportpark „Im Alten Dorf“ das Doppelkopfturnier. Den krönenden Abschluss bildete am Sonnabend das Promi-Dartturnier, an dem der Junioren-Weltmeister Max Hopp teilnahm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/dart-weltmeister-max-hopp-spielt-in-wietmarschen-310301.html