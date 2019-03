Empfehlung - Christian Falk: Mal Gänsehaut, mal Party

Lohne Die Profession des Liedermachers, das räumt Christian Falk ein, sei schon „sehr speziell“. Und er habe sich durchaus das eine oder andere Mal die Frage gestellt, ob das, was er auf Tonträgern und Bühnen bietet, wohl reicht. Seit drei Jahren setzt er hauptberuflich auf Musik. Deutschsprachige, textlastige Lieder – gibt es dafür ein Publikum? Diese Frage lässt sich am Freitag und Sonnabend in der Landwehr-Akademie in Lohne eindeutig beantworten: Ja, gibt es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/christian-falk-mal-gaensehaut-mal-party-287174.html