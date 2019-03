Christian Falk kehrt mit neuem Album nach Lohne zurück

Der aus Lohne stammende Liedermacher Christian Falk kehrt für zwei Konzerte in seine Heimat zurück. Am 15. und 16. März gastiert er in der Landwehr-Akademie und stellt sein neues Album „Jetzt“ vor. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich.