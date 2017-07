Empfehlung - Bislang 3375 Euro für Bestattung des Ertrunkenen gesammelt

Lingen/Lohne. Das Christophorus-Werk ist Gesellschafter der Einrichtung, die den jungen Mann während seines Aufenthaltes in Lingen seit Juni 2015 betreut hatte. Eyob (Name von der Redaktion geändert) war am Mittwoch vergangener Woche im Lohner Freizeitsee ertrunken. Aus der Gruppe der jungen Leute und auch der Familie von Eyob war der Wunsch geäußert worden, dass der 19-Jährige in Eritrea begraben werde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/bislang-3375-euro-fuer-bestattung-des-ertrunkenen-gesammelt-201722.html