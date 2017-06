Betrunken ohne Führerschein in fremdem Auto unterwegs

gn Wietmarschen. Am frühen Sonntagmorgen ist es an der Siedlerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen: Ein 28-jähriger Mann aus Wietmarschen war gegen 3.15 Uhr mit seinem Opel Astra in Richtung der A31 unterwegs. Als er den Volvo vor ihm überholen wollte, verlor der Fahrer kurzzeitig die Kontrolle über seinen Wagen. Der Opel geriet zunächst auf den Seitenstreifen, schlingerte von dort aus zurück auf die Fahrbahn und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dem Fahrer gelang es, sein Auto auf dem Grünstreifen zu stoppen. Der Volvofahrer stoppte kurz vor dem Opel. Der 28-Jährige wendete sein Auto in mehreren Zügen, stellte es mit der Front in Richtung des Volvos und hupte dessen Fahrer an. Anschließend fuhr er unvermittelt los, sodass die Autos frontal zusammenstießen.

Der 33-jährige Volvofahrer hatte bereits unmittelbar zuvor die Polizei verständigt. Die Beamten stellten fest, dass der Opelfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Darüber hinaus gab der 28-Jährige bereitwillig an, keinen Führerschein zu besitzen. Außerdem habe er sich den Opel geliehen, dessen Halter wisse davon allerdings nichts. Nach Angaben der Polizei wird sich der Mann nun gleich wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.