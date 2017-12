Empfehlung - Bestattung in den Niederlanden: Urne auf dem Kaminsims?

Lohne. Hintergrund des im Grenzgebiet zu beobachtenden Trends zu Krematorien in den Niederlanden ist offenbar die Tatsache, dass die Angehörigen bei einer Verbrennung in deutschen Krematorien die Asche der Verstorbenen nicht mit nach Hause nehmen dürfen. Hier gibt es Vorschriften zur Bestattung. In den Niederlanden gibt es keine derartig starren Vorschriften. Nach einer Aufbewahrungszeit von 30 Tagen dürfen die Angehörigen in den Niederlanden die Asche ihrer Verstorbenen abholen und mit nach Hause nehmen. Dieses nutzen offenbar auch Deutsche, die sich damit in einer rechtlichen Grauzone bewegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/bestattung-in-den-niederlanden-urne-auf-dem-kaminsims-219981.html