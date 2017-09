Empfehlung - Besonderes Frühstück gibt Kindern Infos zum Klimawandel

Wietmarschen. Morgens um 9 Uhr im Edith-Stein-Kindergarten in Wietmarschen: Es ist Frühstückszeit. Doch an diesem Vormittag ist alles ein bisschen anders als sonst: Erwachsene sind zu Gast und zu essen gibt es auch nicht das Butterbrot von zu Hause. Stattdessen ist in dem Raum ein Büfett aufgebaut. Der Grund: Die Kinder nehmen am „Klimafrühstück“ teil. Sie lernen dabei, dass schon kleine Entscheidungen bei der Essensauswahl große Auswirkungen auf die Umwelt haben können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/besonderes-fruehstueck-gibt-kindern-infos-zum-klimawandel-207116.html