Empfehlung - Bei der Schleppjagd in Lohne durch Wald und Flur

Lohne. Es ist 11 Uhr am Sonntagvormittag: Auf den Wegen rund um das Gartenbauunternehmen Greiving in Lohne-Rükel tummeln sich Menschen in Reiteruniformen, etliche Pferdetransporter säumen die Straßenränder und auf dem angrenzenden Acker haben sich erste Kutschen postiert. Das Bild lässt keine Zweifel zu: Das große Stelldichein zur inzwischen elften Schleppjagd des Reit- und Fahrvereins Wietmarschen steht kurz bevor. Gleich versammeln sich alle Teilnehmer auf dem Feld, um gemeinsam die rund 17 Kilometer lange Strecke in Angriff zu nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/bei-der-schleppjagd-in-lohne-durch-wald-und-flur-210440.html