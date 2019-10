Empfehlung - Baustelle behindert weiter den Verkehr in Wietmarschen

Wietmarschen Die Ortsdurchfahrt in Wietmarschen im Zuge der Landesstraßen 45 und 67 wird vor allem vom Durchgangsverkehr zwischen Nordhorn und Meppen stark genutzt. In vier einzelnen Abschnitten werden die beiden Landesstraßen seit Anfang Oktober auf einer Länge von etwa vier Kilometern zwischen den Knotenpunkten Landesstraße 45/Kreisstraße 17 in Hohenkörben bis einschließlich des Punktes Landesstraße 67/Kreisstraße 13 (Füchtenfelder Straße) saniert. Für den motorisierten Verkehr sind Umleitungsstrecken ausgeschildert. Der Fußgänger- und Radverkehr ist von den Umleitungsstrecken nicht betroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/baustelle-behindert-weiter-den-verkehr-in-wietmarschen-325045.html