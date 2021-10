Baumaschinenhandel Kiesel zieht von Lingen nach Lohne

Der Baumaschinenhandel Kiesel Nord errichtet im Gewerbegebiet an der A31 in Lohne einen neuen Standort als Ersatz für den alten Standort in Lingen. Den Baufortschritt betrachteten am Dienstag (von links): Bastian Schmidt (kaufmännischer Geschäftsführer), Martin Snieder (regionaler Kundendienstleiter), Christoph Kreutzmann (Geschäftsführer Projekt E GmbH), Monika Wassermann (2. stellvertretende Bürgermeisterin Gemeinde Wietmarschen), Ludger Fehren (Architekt), Martin Osseforth (Erster Gemeinderat Wietmarschen), Johannes Osseforth (1. stellvertretender Bürgermeister Wietmarschen), Gert Wussow (Geschäftsführer Vertrieb) und Nic Hofschröer (regionaler Mietparkleiter und Vertriebsleiter). Foto: Vennemann