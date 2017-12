Bargeld und Schmuck erbeutet

gn Wietmarschen. In der Zeit von 15 Uhr bis 18.45 Uhr am Sonntag hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße „Zum Schlackenbölt“ in Wietmarschen auf. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

