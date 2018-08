Empfehlung - Badespaß in Lohne durch Autobahnbau

Wietmarschen Knapp über 100.000 Besucher werden jedes Jahr am Freizeitsee in Lohne gezählt. Seit der Eröffnung im Frühsommer 2005 erweiterte die Gemeinde die Möglichkeiten für Besucher am See unter anderem durch Sanitäranlagen, ein Beachvolleyballfeld, eine Spielelandschaft, Zelt- und Picknickplätze sowie Fitnessgeräte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/badespass-in-lohne-durch-autobahnbau-246750.html