Empfehlung - Autorin wertet Menükarten von historischen Luxusreisen aus

Wietmarschen. Die in Hamburg lebende ehemalige Grafschafterin Birgit Altendeitering-Tiggemann (früher: Wietmarschen) hat das Internationale Maritime Museum in der Hamburger Speicherstadt geentert und maritim-kulinarische Schätze geplündert. Die dort in Modellen, Bildern und anderen kunstgeschichtlichen Exponaten lebendig werdende Seefahrtsgeschichte führte sie zu einer Sammlung von Speise- und Programmkarten aus vergangenen Luxuskreuzfahrten seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, als Albert Ballin (HAPAG) die Genuss- und Gewinnmöglichkeiten der Kreuzfahrten entdeckte. Diese von edler Patina überzogenen Karten hat die Autorin in den historischen Kontext ihrer Entstehung und ihres Gebrauchs gestellt. Sie erzählt jeweils die in diesen kulinarischen Luxusfragmenten aufscheinende Reisegeschichte in informativer und manchmal anekdotisch gewürzter Form.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/autorin-wertet-menuekarten-von-historischen-luxusreisen-aus-218150.html