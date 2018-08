Empfehlung - Autofahrt endet im Maisfeld

Lohne Glück im Unglück hatte am Sonntagabend der Fahrer eines BMW in Lohne. Er kam gegen kurz vor Mitternacht mit seinem Auto von der Schwartenpohler Straße ab. Die Fahrt endete in einem Maisfeld. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, am Auto entstand Sachschaden. Zur Unfallursache liegen bislang keine Angaben vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/autofahrt-endet-im-maisfeld-245470.html