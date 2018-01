Auto prallt bei Lohne gegen Straßenbaum

gn Lohne. Ein 57-Jähriger ist am Montag gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto gegen einen Baum an der Bundesstraße 213 geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer auf der Nordhorner Straße in Richtung Nordhorn unterwegs, als er mit seinem Citroën nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr.

Der Autofahrer aus Freiburg im Breisgau wurde durch den Aufprall verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in das Bonifatius Hospital nach Lingen. An dem Citroën entstand Totalschaden.