Auto fährt zwischen Nordhorn und Wietmarschen in Graben

Wietmarschen. Polizei und Rettungskräfte sind am Freitag gegen 5.15 Uhr an die Klausheider Straße (L67) gerufen worden. In Höhe der Straße Am Lohner Bach war ein Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Fahrzeug von Nordhorn in Richtung Wietmarschen unterwegs gewesen. Der 26-jährige Beifahrer gab an, dass der gleichaltrige Fahrer plötzlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über den Wagen verloren hatte. Das Auto rollte mit niedriger Geschwindigkeit in den Graben.

Die beiden Insassen wurden nicht eingeklemmt und konnten leicht befreit werden. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Nordhorn gebracht. Der Beifahrer hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und einem Notarzt waren auch die Feuerwehren aus Wietmarschen und Lohne vor Ort.