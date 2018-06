Empfehlung - Auto fährt gegen Baum: Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Lohne Die 28-jährige polnische Staatsangehörige aus der Niedergrafschaft war am Montagmorgen mit ihrem Renault von Wietmarschen kommend auf der Wietmarscher Straße in Richtung Lohne unterwegs. Ohne weitere Beteiligte kam sie aus ungeklärter Ursache gegen 8.30 Uhr in Höhe des Freizeitsees von der Straße ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/auto-faehrt-gegen-baum-fahrerin-lebensgefaehrlich-verletzt-239925.html