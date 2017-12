Empfehlung - Ausmisten, füttern, wischen und kuscheln im Tierheim

Wietmarschen. Helios ist heute in heller Aufregung. Er hat die Handwerker im Haus. In die Tür zur Terrasse haben sie ein Loch gesägt. Ein schweres schwarzes Kabel dreht sich vor seinem Kratzbaum, dann donnert der Akkubohrer wieder los. Für Helios ist das zu viel, er wird kurzerhand ausquartiert. So kann der Tierheimhelfer in Ruhe arbeiten. Er nimmt sich heute gern Zeit für diese Aktion, denn er weiß, dass sich Helios – sobald sich seine Aufregung gelegt hat – tierisch freuen wird über seine neue Katzenklappe, sein kleines Tor zur Welt. Den jungen Kater zieht es nämlich nach draußen. Er braucht die frische Luft, das Rauschen der Blätter, das Zwitschern der Vögel. Auch wenn seine paar Quadratmeter Freigehege nicht die ganz große Freiheit sind, zumindest kann er dort die Nase in den Wind halten, wann immer er will.(...)