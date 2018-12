Empfehlung - Ausgewichen: Auto fährt in Straßengraben bei Wietmarschen

Wietmarschen Weil sie einem Auto auf der einspurigen Friedhofsstraße in Wietmarschen nach rechts ausgewichen sind, landeten zwei Frauen mit einem Opel Meriva in einem Straßengraben. Sie blieben unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 17 Uhr in der Höhe des Kirchweges. Laut ersten Erkenntnissen fuhr der Wagen mit geringer Geschwindigkeit in den Graben und kippte dort auf die Seite, sodass die Beifahrerin nicht selbst aus dem Auto gelangen konnte. Die Feuerwehr befreite die Frau, indem sie den Kofferraum öffneten. Es waren etwa 20 Einsatzkräfte vor Ort. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/ausgewichen-auto-faehrt-in-strassengraben-bei-wietmarschen-272120.html