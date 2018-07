Empfehlung - Armin Ameloh unterstützt „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“

Wietmarschen-Lohne Rund 35 Kinder und Jugendliche aus Weißrussland drängen sich am Dienstag, 3. Juli, in das Optiker-Geschäft an der Hauptstraße in Lohne. Nach und nach werden sie in ein Nebenzimmer gerufen, der sogenannten Sehtestkabine. „Es ist ein ziemliches Gewusel“, befindet Optikerin Gerlinde Reimink. Mütter, Gasteltern, Betreuer der Arbeitsgemeinschaft „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“ und das Optiker-Team versuchen den Überblick zu behalten, über die spielenden, tobenden und lärmenden Kinder.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/armin-ameloh-unterstuetzt-hilfe-fuer-tschernobyl-kinder-243465.html