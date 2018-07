Auf dem Gelände einer früheren Waschanlage an der Straße Am Langen Graben in Wietmarschen sieht es seit langer Zeit chaotisch aus. Die Nachbarn wollen diesen Zustand nicht länger hinnehmen. Die Behörden ermitteln gegen den Besitzer, unter anderem ist die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden. Foto: Pollmann