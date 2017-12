Empfehlung - Altes Torfwerk wird zur Heimat von 1000 Schafen

Füchtenfeld. Der Betrieb am Torfwerk der Firma Ehrenborg und Fortmann im Wietmarscher Ortsteil Füchtenfeld ist eingestellt, doch auf das Gelände an der Siedlerstraße kommt ein neuer Frühling zu: Die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim hat das rund vier Hektar große Anwesen gekauft und plant, zusammen mit einer Reihe von Partnern einen großen Schafstall samt Futterlagern zu realisieren. Vorgesehen ist, dass bis zu 1000 Tiere dort eine Unterkunft finden. Das haben die Verantwortlichen bei einem Ortstermin am Mittwochnachmittag verkündet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/altes-torfwerk-wird-zur-heimat-von-1000-schafen-218141.html