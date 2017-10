Empfehlung - Altes Packhaus vor 20 Jahren aus Dornröschenschlaf erweckt

Wietmarschen. Heimatvereinsvorsitzender Adolf Liening betonte: „Das alte Packhaus war damals so marode, dass die meisten es nicht für möglich gehalten haben, was Architektin Petra Berning daraus gemacht hat.“ Das zwischen 1740 und 1750 an der Handels- und Poststraße von Bremen nach Amsterdam erbaute Gebäude habe lange den Fuhrunternehmen als Zwischenlager für Waren, die aus dem Osnabrücker Raum oder von der Küste in die Grafschaft oder weiter in die Niederlande befördert werden mussten, gedient.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/altes-packhaus-vor-20-jahren-aus-dornroeschenschlaf-erweckt-209902.html