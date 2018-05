Empfehlung - Alle neuen Wohnungen im Matthiasstift schon vergeben

Wietmarschen. Die Bauarbeiten im Dachgeschoss des Herrenhauses im St. Matthiasstift in Wietmarschen machen Fortschritte. Derzeit hängen zwar noch die Kabel unter der Decke und aus den Wänden. Aber schon bald soll dort eine neue Form der Pflege angeboten werden. An dieser Stelle entsteht auf mehr als 300 Quadratmetern eine „Pflegeoase“. Dort sollen ab dem Spätsommer bis zu sieben Menschen, die besonders schwer an Demenz erkrankt sind, auf ihrem letzten Lebensabschnitt intensiv begleitet werden. „Dieses neue Angebot verbunden mit einer ambulanten Betreuung ist in Niedersachsen einmalig“, betont Alfons Eling.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/alle-neuen-wohnungen-im-matthiasstift-schon-vergeben-237089.html