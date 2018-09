Alarm in Lohne: Wehr löscht Feuer im Motorraum

Lohne „Unsanft wurde die Nacht für einige Einsatzkräfte der Lohner Wehr am Freitagmorgen um 5.13 Uhr beendet“, heißt es in einer Meldung. Die Leitstelle Ems-Vechte alarmierte die Wehr, da an der Benzstraße in Höhe der Tankstelle ein Auto brannte. Das Feuer war offenbar im Motorraum entstanden. Ein Trupp unter Atemschutz brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. An dem Wagen entstand dennoch Totalschaden. Im Einsatz waren 16 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen.