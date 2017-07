Abrissbagger an der Grundschule Lohne

Die erste Bauphase der Grundschulsanierung in Lohne ist am Mittwoch erfolgreich mit dem Abriss des Gebäudeteiles an der Jahnstraße angelaufen: Bis zum Schuljahresbeginn 2018/19 soll an selber Stelle ein Neubau in veränderter Ausrichtung entstehen.