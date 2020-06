A31: Anschlussstelle Wietmarschen ab 4. Juli gesperrt

Wietmarschen Im Zuge der Vorbereitungen für die Grunderneuerung der Autobahn 31 zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Geeste werden ab Samstag, 4. Juli, bis voraussichtlich Dienstag, 28. Juli, die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Wietmarschen in Fahrtrichtung Emden gesperrt. Umleitungen werden örtlich ausgeschildert. Dies gibt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück am Dienstag bekannt. „Verkehrsbeeinträchtigungen und Fahrzeitverluste sind vor allem in den Verkehrsspitzenzeiten leider nicht auszuschließen. Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bitten gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich“, heißt es in der Mitteilung.