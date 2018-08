800 Kilometer Anfahrt zum Mofa-Rennen in Lohne

Im Kottenbarken-Motodrom in Lohne haben am Ende die Ostfriesen die Nase vorn und können am Ende die Siegerpokale für die schnellsten Mofa-Teams mit in den Norden nehmen. Auch aus der Schweiz kamen Fahrer zum 17. Rennen dieser Art.