79-Jähriger vermisst: Rollator bei „Lohner Sand“ gefunden

Wietmarschen Wo ist Rudolf Teichmüller? Der 79-Jährige wird seit Montagabend vermisst, das gibt die Polizei am Donnerstag bekannt. Von dem Senior fehle jede Spur. „Sein Rollator wurde im Waldgebiet „Lohner Sand“, an der sogenannten Panzerstraße zwischen der Nordstraße und der Firma ITL Logistik aufgefunden“, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Teichmüller soll mit einem roten Pullunder und einer weißgrauen Jacke bekleidet sein. Zusätzlich habe er einen transparenten Regenschirm und eine blauweiße Gehhilfe bei sich. „Herr Teichmüller benötigt dringend ärztliche Hilfe“, berichtet die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.