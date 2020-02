Empfehlung - 50 Sozialstunden für massive Beleidigung von Ehrenamtlern

Wietmarschen/Nordhorn Oktoberfest 2019 in Wietmarschen, nachts zwischen zwei und halb drei. Das Fest geht zu Ende. Die ehrenamtlichen Sanitäter des Roten Kreuzes fangen an aufzuräumen. Den ganzen Abend über haben sie die Stellung gehalten und Hilfe geleistet, wo es nötig war. Ein (gerade noch) 19-Jähriger nähert sich und fängt ein Gespräch mit einem von ihnen an. Thema: Ehrenamt. Aus unerklärlichen Gründen verschärft er plötzlich den Ton. Ein zweiter Sanitäter kommt dazu. Und nun gibt es für den 19-jährigen in seinen Beleidigungen kein Halten mehr. „Du Penner, du Spasti!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/50-sozialstunden-fuer-massive-beleidigung-von-ehrenamtlern-342547.html