33-Jährige bei Überholmanöver schwer verletzt

gn Wietmarschen. Auf der Autobahn 31 in Höhe Wietmarschen ist es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizei mitteilte. Eine 33-jährige Chilenin mit Wohnsitz in Enschede war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Peugeot in Richtung Norden unterwegs. Bei dem Versuch, einen Sattelzug zu überholen, achtete sie zunächst nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Sie übersah einen sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten nähernden VW Touran.

Als sie diesen sah, bremste die 33-Jährige stark und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Der Peugeot schleuderte über die Fahrbahn und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Sachschadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro beziffert.