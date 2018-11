Empfehlung - 3000 Berufstätige fahren „Mit dem Rad zur Arbeit“

Lohne Insgesamt haben über 3000 Berufstätige aus der Region Grafschaft Bentheim / Emsland aus rund 300 Betrieben in den Monaten Mai bis Ende August ihr Auto stehen lassen, um mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. AOK-Marketingleiterin Petra Menger dankte in der Landwehr Akademie in Lohne den rund 180 Teilnehmern und Sponsoren, die teilweise schon mehrfach an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ teilgenommen hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/3000-berufstaetige-fahren-mit-dem-rad-zur-arbeit-266440.html