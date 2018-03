Empfehlung - 300 Freiwillige befreien Natur in Wietmarschen von Unrat

Wietmarschen. Schon am Samstagvormittag waren die Helfer bei minus vier Grad im Gemeindegebiet unterwegs, um den von Müllrowdys achtlos in die Natur geworfenen Unrat einzusammeln. Stefanie Fischer vom Gemeindebauamt und Jäger Gerd Altendeitering freuten sich, dass diesmal wieder über 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene dem Aufruf zur Teilnahme an der Aktion „Tag der sauberen Landschaft“ gefolgt waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/300-freiwillige-befreien-natur-in-wietmarschen-von-unrat-229495.html